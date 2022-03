Gaztransport & Technigaz : Elogen est sélectionnée par Storengy dans le cadre de la construction d'une unité de méthanation développée pour la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Elogen, une société du groupe GTT, annonce avoir été sélectionnée par Storengy dans le cadre du projet, développé par la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, d'exploitation de l'unité de dépollution des eaux usées de Lescar et de construction d'unités de méthanisation et de méthanation. Elogen concevra et produira un électrolyseur PEM (membrane échangeuse de protons) d'une puissance

Christophe Renier, Directeur de l'Expertise Industrielle et des Solutions pour l'Energie de Storengy, indique : « Avec des solutions toujours plus innovantes de production de gaz renouvelable et bas carbone, Storengy permet à ses clients d'accélérer leur transition énergétique. Grâce à l'hydrogène produit par l'électrolyseur Elogen, notre procédé de méthanation transformera la totalité du CO2 issu du traitement des boues de la STEU2 de Lescar en méthane de synthèse, 100% renouvelable. Ce sera une première en France. Nous sommes fiers de pouvoir écrire cette nouvelle histoire dans le cadre de notre groupement avec Suez et

Jean-Baptiste Choimet, Directeur général d'Elogen, commente : « Nous sommes particulièrement fiers de ce nouveau contrat car il permet à Elogen de contribuer au développement d'un projet inédit de transformation d'une unité de dépollution en véritable « biofactory » capable de produire des énergies vertes et des ressources à partir des eaux usées et du CO2. Il s'agit par ailleurs d'une troisième collaboration avec le groupe Storengy, la deuxième en matière de méthanation, confirmant que la technologie PEM développée par Elogen dispose des atouts recherchés pour les projets les plus innovants. »

Le projet, développé par la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, permettra de produire 10 énergies et ressources1 à partir des eaux usées de Lescar, et s'inscrit dans la perspective de l'objectif qu'elle s'est fixée d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040.

l'ensemble de nos partenaires, pour le compte de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. »

Pour en savoir plus sur le projet développé par la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées :

https://www.storengy.com/fr/medias/actualites/pau-bearn-pyrenees-sengage-dans-une-demarche-inedite

