Gaztransport & Technigaz : Elogen est sélectionnée par Symbio pour la fourniture d'un électrolyseur doté d'une capacité initiale de 2,5 MW destiné à sa nouvelle usine de piles à combustible

Elogen est sélectionnée par Symbio pour la fourniture d'un électrolyseur doté

d'une capacité initiale de 2,5 MW destiné à sa nouvelle usine de piles à

combustible

Les Ulis/Vénissieux, le 21 juillet 2022 - Elogen, leader de l'électrolyse PEM1, et Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin, qui conçoit, produit et commercialise des systèmes destinés à la mobilité hydrogène, annoncent la signature d'un contrat pour la fourniture par Elogen d'un électrolyseur PEM d'une capacité initiale de 2,5 MW destiné à la nouvelle usine de piles à combustible de Symbio.

Situé à Saint-Fons près de Lyon, au cœur de la Vallée de la Chimie, la nouvelle usine de Symbio constituera l'un des plus grands sites de production de systèmes de piles à combustible hydrogène en Europe avec une capacité de production totale à terme de 50 000 systèmes par an. Ce vaisseau amiral baptisé SymphonHy abritera par ailleurs le siège social du Groupe, le centre de R&D, la Symbio Hydrogen Academy ainsi qu'un incubateur de start-ups autour de l'hydrogène décarboné.

SymphonHy sera un centre d'excellence environnementale, certifiée « BREEAM2 Very Good » à sa mise en service grâce à un haut niveau d'efficacité énergétique des bâtiments et procédés, à son autosuffisance énergétique, ainsi qu'au recours aux énergies renouvelables et à l'hydrogène vert.

L'électrolyseur Elogen produira une partie des volumes d'hydrogène dont Symbio aura besoin, notamment pour tester et activer ses systèmes de pile à combustible en fin de processus de fabrication. Il sera conçu de façon modulaire, permettant à Symbio la production d'une tonne par jour d'hydrogène bas carbone.

L'électrolyseur sera livré par Elogen sur le site de Saint-Fons au cours du quatrième trimestre 2023, en phase avec le lancement de la production.

Philippe Rosier, Directeur Général de Symbio, commente : « Avec cet électrolyseur in situ sur notre gigafactory de Saint-Fons,Symbio pourra recycler l'eau et l'électricité résultant de sa propre production en fabriquant une partie de ses besoins en hydrogène vert. Symbio croit aux principes de l'économie circulaire dont ce projet fait partie et constitue une première étape, en cohérence avec notre stratégie et notre vision pour un futur plus positif. Par ailleurs, cette nouvelle annonce est un témoignage supplémentaire du dynamisme de la chaîne de valeur hydrogène à laquelle notre Groupe se réjouit de participer activement. »

Jean-Baptiste Choimet, Directeur Général d'Elogen, commente : « Nous nous réjouissons de la signature de ce contrat avec Symbio, un leader mondial de la mobilité hydrogène et partenaire technologique d'Elogen dans le cadre du PIIEC3 hydrogène. Le choix par Symbio de la solution Elogen dans le cadre de sa future usine haute-technologiede Saint-Fonsconfirme la pertinence et l'attractivité de la technologie PEM développée par Elogen pour produire, de façon modulaire et flexible, de l'hydrogène vert. Ce nouveau contrat représente par ailleurs une étape importante pour Elogen puisqu'il met en lumière notre capacité à déployer notre technologie sur des puissances de plusieurs mégawatts au service de grands projets industriels. »