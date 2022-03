Gaztransport & Technigaz : GTT, Alwena Shipping et CHI Zhoushan obtiennent une approbation de principe par le Bureau Veritas pour un nouveau concept de conversion au GNL combiné à un allongement du navire pour les très grands porte-conteneurs

Paris et Pékin, le 1er mars 2022. Lors d'une cérémonie au siège social de Bureau Veritas à La Défense (Paris), GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes, Alwena Shipping, la société de conseil et d'ingénierie navale, et le chantier naval COSCO Shipping Heavy Industry (Zhoushan) Co., Ltd. (CHI Zhoushan) ont reçu l'approbation de principe (AiP) de la part de la société de classification Bureau Veritas (BV) pour un nouveau concept de conversion au GNL, combiné à un allongement du navire pour les très grands porte-conteneurs.

Ce nouveau concept de conversion utilise la technologie de réservoirs à membranes Mark III, développée par GTT, tandis que son intégration dans le navire a été conçue et validée par Alwena Shipping. Le chantier CHI Zhoushan a, quant à lui, validé les aspects opérationnels du projet : la durée des travaux, le planning et les besoins en main d'œuvre.

L'allongement du navire combiné à l'opération de conversion au GNL du système de propulsion et de génération électrique à bord, permettent de réduire les coûts d'exploitation du navire, tout en limitant l'impact financier lié à la période d'immobilisation nécessaire pour la modification du navire.

La propulsion au GNL offre aux armateurs une solution conforme aux réglementations environnementales en cours d'adoption par l'OMI à l'horizon 2045. En comparaison avec un porte-conteneurs propulsé au fuel conventionnel, le navire converti permet de réduire les émissions de CO 2 de l'ordre de 23 % sur un Aller / Retour Europe-Asie de 83 jours (escales comprises).

Le travail réalisé au sein du projet de développement commun (JDP[1]) entre GTT, Alwena Shipping et CHI Zhoushan englobe la conception technique, opérationnelle et commerciale de l'opération de conversion et d'allongement, tout en proposant un schéma industriel compétitif.

Le résultat de ce travail conjoint indique la direction à suivre pour contribuer à décarboner une partie de la flotte de porte-conteneurs actuellement en opération.

BV a validé le concept de conversion, le système de propulsion au GNL, ainsi que le système d'alimentation en gaz, conformément au code IGF et à la règle BV NR 529. Après avoir examiné les modifications à apporter au navire et la description de opérations associées, Bureau Veritas Marine & Offshore a donné son approbation de principe du concept le 11 janvier 2022.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : «Ce projet de conversion et d'allongement de très grands porte-conteneurs s'inscrit dans la stratégie de GTT de contribuer à la décarbonation du secteur maritime en s'appuyant sur son savoir-faire technologique. Après le succès technique du projet de conversion au GNL sous forme d'exosquelette pour le Brussel Express[2], GTT propose ici un modèle permettant de financer l'opération de conversion par un gain en capacité de cargaison. »

Ludovic Gérard, Président de Alwena Shipping , a déclaré : « Ce projet est remarquable à plus d'un titre : tout en passant à un carburant de transition offrant des réductions d'émissions de CO 2 , de particules et des oxydes d'azote, ce concept approuvé par Bureau Veritas prolonge aussi la vie des navires concernés, en les modernisant, et l'augmentation de capacité contribuera à réduire un peu la tension sur les marchés du transport de conteneurs. »

Gong Weibing, Vice General Manager deCHI Zhoushan, a déclaré :« Nous sommes heureux que CHI Zhoushan soit en mesure de proposer des solutions pour moderniser les navires et réduire leur impact environnemental. Ce projet constitue une étape importante sur la voie de la neutralité carbone. La conversion et l'allongement permettront une activité de transport maritime plus sûre, plus verte, plus efficace et plus durable. »

Laurent Leblanc, Senior Vice President Technical & Operations deBureau Veritas Marine &Offshore,a commenté :« La conversion fait partie des options à considérer par les armateurs et les exploitants. Cela peut être une option rentable. Je suis fier que BV puisse soutenir ce projet, qui s'inscrit pleinement dans notre ambition de permettre à l'industrie d'aborder la transition énergétique de manière sûre et efficace. »

Contact Relations Médias : press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 48 36

Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87

A propos d'Alwena Shipping

Basée à Marseille, avec des antennes à Shanghai et Papeete, Alwena Shipping est une société française de conseil offrant aux armateurs et acteurs du maritime son expertise pour la gestion de projets de conversion de navires, de nouvelles constructions et d'optimisation de l'efficacité énergétique des flottes. Plus d'information sur notre site : www.alwenashipping.comet sur LinkedIn.

Contact Relations Médias : info@alwenashipping.com

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie environ 80 000 collaborateurs dans près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Plus d'information : www.bureauveritas.com.Suivez-nous aussi sur Twitter(@bureauveritas) etLinkedIn.

Contact Relations Médias

Nicholas Brown : +33 (0) 6 04 91 72 41 / nicholas.brown@bureauveritas.com

Alexandra Beverley : +33 (0) 6 37 67 46 84 /alexandra.beverley@bureauveritas.com

About CHI Zhoushan

COSCO SHIPPING Heavy Industry (Zhoushan) co, Ltd. est situé sur l'île Liuheng, la première nouvelle zone nationale à économie maritime. CHI Zhoushan a été créée le 8 juin 2004 et affiliée à COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY CO., LTD. sous CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITD, est parmi les chantiers les plus entreprenants et les plus prometteurs.

La société emprunte la voie de la science et de la technologie, met l'accent sur la R & D technologique, insiste toujours sur l'innovation technologique, la R & D de nouveaux produits et coopère avec des sociétés de conception réputées telles que Wartsila, KOMAC, OMT et SDARI pour mener à bien la R & D et la fabrication de navires et produits de génie maritime à haute valeur ajoutée. Plus d'information: http://en.chi.coscoshipping.com

Contact Relations Médias : xuanchuan.zs.chi@coscoshipping.com

Contact commercial : chen.li9@coscoshipping.com , bai.fuqing@coscoshipping.com

> Télécharger en .pdf