Gaztransport & Technigaz : GTT dévoile sa nouvelle identité visuelle au salon professionnel mondial Gastech

Communiqué de presse

GTT dévoile sa nouvelle identité visuelle au salon professionnel mondial Gastech

Paris - 5 septembre 2022. Le groupe GTT, l'expert des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage de gaz liquéfiés et des solutions technologiques au service de la transition énergétique, dévoile sa nouvelle identité visuelle à l'occasion du salon Gastech à Milan.

Cette nouvelle identité illustre la stratégie de développement du Groupe et son positionnement d'acteur de la transition énergétique, engagé dans la construction d'un monde durable. Cette vision est intégrée dans les statuts de GTT à la suite de l'adoption, en 2020, d'une Raison d'être ambitieuse :

Notre mission est de concevoir des solutions technologiques de pointe pour une meilleure performance énergétique . Nous mettons notre passion de l'innovation et notre excellence technique au service de nos clients, afin de répondre à leurs enjeux de transformation d'aujourd'hui et de demain. Les collaboratrices et les collaborateurs sont au cœur de cette mission. Engagés et solidaires, nous sommes déterminés à contribuer à l'invention d'un monde durable . »

La nouvelle identité visuelle de GTT réaffirme le leadership technologique du Groupe et sa capacité d'innovation, tout en valorisant sa promesse de durabilité et ses engagements en matière de transition énergétique et climatique.

Le nouveau logo a été construit selon une grille précise inspirée des technologies de confinement à membranes développées par GTT. Sous forme d'un power button, la lettre G évoque notre empreinte positive sur le monde et la digitalisation en marche de notre secteur. Les lettres T s'inspirent, quant à elles, de la forme d'une vague. La typographie, unique et propriétaire, reflète stabilité et mouvement combinés, et traduit la solidité, la sûreté, l'agilité et la flexibilité de nos technologies. Le dégradé de couleurs met l'accent sur le lien entre l'univers marin (bleu marine) et le climat (bleu azur) pour signifier le rôle de GTT et de ses technologies dans l'accélération de la transition énergétique.