Gaztransport & Technigaz : GTT et CCS Shanghai Rules & Research Institute signent un accord de cooperation technique

Paris - 18 Août 2021. GTT et la société de classification chinoise CCS, ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) portant sur une coopération technique pour l'application de la technologie à membrane GTT.

Dans le cadre de cet accord, GTT et CCS coopéreront à la conception du transport fluvial de GNL en Chine, des petits et grands méthaniers, ainsi que de navires propulsés au GNL et de réservoirs terrestres de stockage de GNL.

Une analyse technique approfondie sera effectuée par CCS, y compris l'approbation du plan technique du système de confinement des cargaisons et l'évaluation des risques. Certaines des conclusions seront partagées lors de l'exposition Marintec 2021 à Shanghai.

GTT et CCS ont également échangé autour du développement actuel du marché du GNL et d'autres types d'énergie à l'échelle nationale et internationale, et ont enfin examiné la réduction des émissions de carbone de l'industrie navale dans le futur.

De gauche à droite et de haut en bas : Xihua FU, Service Manager of Lique Cargo Ship, CCS - Lei SUN, Senior Engineer, CCS - Guanghua HE, Site Surveyor based at HZ, CCS - Hao CHEN, Director of Technical Development & Service Department, CCS - Gang WANG, Deputy General Manager, CCS - Thibaut RAEIS, Technical Manager & Business Development support, GTT China - Wei WEI, Business Development Manager, GTT China - Edward CHEN, Business Development Manager, GTT China - Li LIN, Principal Engineer, CCS - Yan YANG, Senior Engineer of Hull Plan Approval Department, CCS - Shi CHEN, General Manager, CCS - Adnan EZZARHOUNI, General Manager, GTT China - Yan CHEN, Business Developement Intern, GTT China