Gaztransport & Technigaz : GTT et Deltamarin reçoivent une approbation de principe de DNV pour un nouveau concept de navires rouliers (Pure Car and Truck Carriers) propulsés au GNL

Paris - 6 avril 2022. GTT et son partenaire, le concepteur de navires finlandais Deltamarin, ont reçu une approbation de principe (AiP [1] ) de la société de classification norvégienne DNV, pour un design innovant de navire roulier PCTC [2] propulsé au GNL. L'approbation a été remise, depuis le siège de la société de classification, à Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT et à Kristian Knaapi, Directeur commercial de Deltamarin, par Knut Ørbeck-Nilssen, Directeur général de DNV Maritime, dans le cadre du salon maritime Nor-Shipping, qui s'est tenu à Oslo cette semaine.

GTT et Deltamarin ont coopéré au développement d'un nouveau design de navire roulier PCTC Dual-Fuel, capable de transporter 8000 CEU[3]. Ce design propose une nouvelle génération de navires rouliers PCTC, intégrant une cuve GNL à membranes GTT Mark III, ainsi que l'expertise de Deltamarin dans le développement de navires rouliers PCTC de pointe.

L'approbation de DNV atteste que ce concept de navire roulier PCTC propulsé au GNL est conformeet qu'il n'existe pas d'obstacles empêchant sa mise en œuvre, tant dans la construction que l'opération du navire. GTT et Deltamarin ont conçu le système GNL le plus compact afin de d'optimiser la capacité de cargaison et la consommation d'énergie tout en assurant une autonomie maximale du navire. La pression nominale de 2 bars (barg) du réservoir de GNL permet d'améliorer les capacités de maintien de la pression et d'accroître la flexibilité opérationnelle, notamment lors des opérations de ravitaillement.

Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré :« Nous sommes très heureux de recevoir cette approbation de DNV, avec qui GTT entretient un partenariat étroit depuis de nombreuses années. C'est le résultat d'une coopération fructueuse avec notre partenaire Deltamarin. Suite à nos références dans les porte-conteneurs et les navires de croisière propulsés au GNL, nous sommes impatients de répondre aux défis des navires rouliers PCTC propulsés au GNL avec notre solution de réservoir à membranes adaptées. »

Janne Uotila, PDG de Deltamarin, a déclaré :« Nous sommes ravis de recevoir cet AIP avec nos partenaires de confiance GTT et DNV. Le développement durable dans l'industrie maritime est l'une des forces motrices de Deltamarin. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes du développement vers un projet client concret. »

« Nous arrivons rapidement à un point où nous ne parlerons probablement plus de carburants alternatifs, mais simplement d'une offre de carburants pour la navigation », a déclaré Knut Ørbeck-Nilssen, PDG de DNV Maritime. « Les opérateurs de PCTC ont été des utilisateurs précoces et enthousiastes de carburants à moindre intensité de carbone. C'est pourquoi nous sommes si heureux d'accorder à GTT et Deltamarin cette AiP, qui, nous l'espérons, facilitera l'introduction de cette technologie dans le marché des PCTC. Le GNL est un carburant éprouvé qui permet aux propriétaires et aux exploitants de profiter dès aujourd'hui des avantages de la réduction des émissions de CO 2 , tout en planifiant des opérations à faible émission ou sans émission à l'avenir. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec GTT et Deltamarin alors que le transport maritime poursuit son chemin vers la décarbonation. »