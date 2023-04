Gaztransport & Technigaz : GTT et PipeChina Innovation signent un accord de coopération portant sur la technologie à membrane de GTT pour des réservoirs terrestres de nouvelle génération

Paris-Pékin- 6 avril 2023. A l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron à Pékin, en Chine, et en présence du président chinois Xi Jinping, GTT et PipeChina Engineering Technology Innovation Co. Ltd (PipeChina Innovation) ont signé un accord de coopération pour l'évaluation de la technologie de stockage à intégrité totale à membrane GNL de GTT, appelée technologie GST®,en vue de la promouvoir pour les futurs projets de terminaux de GNL de PipeChina. Soutenu par le groupe PipeChina, principale entreprise publique d'énergie en Chine, cet accord de coopération a été signé par Jianhua Qi, Président de PipeChina Innovation et Adnan Ezzarhouni, Directeur général de GTT China.

Le groupe PipeChina exploite actuellement sept terminaux de réception de GNL en Chine et trois autres terminaux sont en cours de construction. En tant que plus grand opérateur d'infrastructures de GNL en Chine, le groupe PipeChina a pour objectif de développer de nouveaux projets en adoptant les technologies les plus récentes et les plus écologiques.

Jianhua Qi, Président de PipeChina Innovation, a déclaré : "Nous sommes très heureux de concrétiser la collaboration avec GTT au cours de cette visite présidentielle. Nous souhaitons procéder à une évaluation approfondie de leur technologie membrane de pointe pour le stockage terrestre du GNL, en vue d'une adoption ultérieure dans le cadre des projets GNL de PipeChina. Nous attendons avec impatience une solution de stockage de GNL plus verte et plus durable."

Adnan Ezzarhouni, Directeur général de GTT Chine, a commenté :"Nous sommes très heureux que PipeChina nous témoigne sa confiance au travers de cette collaboration. Après les livraisons réussies des réservoirs terrestres pour le projet Heijan LNG Peak shaving[1], ainsi que celui de la phase I du projet Beijing Gas Tianjin Nangang, nous sommes convaincus que notre collaboration avec PipeChina Innovation nous permettra de continuer à fournir nos solutions de pointe pour soutenir les prochains projets de terminaux GNL de PipeChina."

A propos de PipeChina Innovation

PipeChina Group Co., Ltd. (ci-après dénommée PipeChina) a été officiellement créée le 9 décembre 2019 à Pékin. Elle est engagée dans l'investissement, la construction et l'exploitation d'infrastructures telles que les réseaux d'oléoducs et de gazoducs, le stockage de gaz et l'écrêtement des pointes. Elle est responsable de l'interconnexion des réseaux d'oléoducs et de gazoducs urbains, ainsi que de l'exploitation et de la programmation des réseaux nationaux d'oléoducs et de gazoducs. PipeChina Innovation est une filiale à part entière de PipeChina Group Co. Ltd. en charge de l'innovation technique, de la planification stratégique, des études de faisabilité, de l'ingénierie, du numérique et des normes d'ingénierie, etc.

[1]Projet d'écrêtement des pointes.

