Gaztransport & Technigaz : GTT et Yangzijiang Shipbuilding signent un Accord d'Assistance Technique et de Licence pour la construction de systèmes de confinement à membranes GTT

M. Letian Ren, président-directeur général de Yangzijiang, a déclaré : « Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde GTT et espérons démontrer rapidement au marché que les chantiers de Yangzijiang disposent des compétences requises pour construire des navires répondant aux meilleurs standards. Nous sommes impatients de travailler avec GTT à la construction de méthaniers, d'éthaniers de grande capacité et d'autres navires alimentés au GNL. »

Yangzijiang a d'ores et déjà obtenu une commande de quatre porte-conteneurs de 8 000 conteneurs de la part de Pacific International Lines (" PIL "), un armateur de premier plan en Asie. Les porte-conteneurs seront équipés de la technologie à membranes de GTT pour les réservoirs de GNL utilisés comme carburant. Chacun de ces réservoirs sera équipé de la technologie de confinement à membranes Mark III et présentera des caractéristiques uniques qui faciliteront une éventuelle conversion des navires à l'ammoniac, offrant ainsi à PIL une plus grande flexibilité opérationnelle dans la perspective d'une évolution des réglementations environnementales.

Paris - 8 septembre 2022. GTT a signé un accord d'assistance technique et de licence avec Yangzijiang, le plus grand chantier naval privé chinois, afin que ce dernier puisse construire des navires utilisant les technologies à membranes de GTT.

GTT et Yangzijiang Shipbuilding signent un Accord d'Assistance Technique et de Licence pour la construction de systèmes de confinement à membranes GTT

À propos de Yangzijiang

Fondée en 1956, la société Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. ("Yangzijiang Shipbuilding" ou collectivement appelé le "Groupe") est l'une des plus grandes entreprises privées de construction navale en Chine. Le groupe est coté au SGX Mainboard depuis avril 2007 et fait actuellement partie des valeurs constitutives de l'indice Straits Times ("STI"). Avec quatre chantiers navals dans la province de Jiangsu, en Chine, le long du fleuve Yangtze, le groupe produit une large gamme de navires commerciaux, y compris des porte-conteneurs de taille moyenne à grande, des vraquiers et des méthaniers, répondant aux commandes d'un réseau de clients bien établi couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et d'autres parties du monde. Depuis sa cotation à la SGX, le groupe a connu une croissance constante au cours des quinze dernières années.

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l'utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu'une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Plus d'information sur www.gtt.fr

