Gaztransport & Technigaz : GTT nomme Véronique Bouchard Bienaymé au poste de Directrice de la Communication du Groupe

Communiqué de presse

GTT nomme Véronique Bouchard Bienaymé au poste de

Directrice de la Communication du Groupe

Paris - 28 septembre 2021. GTT annonce la nomination de Véronique Bouchard Bienaymé au poste, nouvellement créé, de Directrice de la Communication du Groupe.

Forte d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la communication, du marketing et de la RSE1, à l'international et en BtoB, Véronique Bouchard Bienaymé prend en charge la communication à la fois externe et interne du groupe GTT. Elle rapporte à Philippe Berterottière, Président-Directeur général du groupe GTT.

Avant de rejoindre GTT, Véronique Bouchard Bienaymé était Directrice de la Communication Groupe et RSE de Tarkett (revêtements de sol et surfaces sportives), un poste qu'elle occupait depuis 2012. Elle était auparavant Directrice de la Communication et de l'e-Business d'une des business units du groupe Rhodia- Solvay (chimie), au sein duquel elle a exercé différentes fonctions en communication et marketing de 1993 à 2012. Véronique Bouchard Bienaymé est diplômée d'un master du CELSA.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général du groupe GTT, déclare : « Je me réjouis que Véronique Bouchard Bienaymé rejoigne le groupe GTT au poste nouvellement créé de Directrice de la Communication. Son expérience et son expertise en matière de communication, marque et développement durable seront de précieux atouts pour accroitre la réputation et la visibilité de GTT et de ses filiales, en France comme à l'international, auprès de l'ensemble des parties prenantes du Groupe. »

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l'utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu'une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Plus d'information sur www.gtt.fr

Contact Relations Média :

press@gtt.fr/ +33 (0)1 30 23 80 80

Contact Relations Investisseurs :

information-financiere@gtt.fr/+ 33 (0)1 30 23 20 87