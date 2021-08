Gaztransport & Technigaz : GTT reçoit sa première commande pour la conception des cuves d'un méthanier de la part du chantier naval chinois Jiangnan

Paris - 31 août 2021. GTT annonce avoir reçu en juillet une commande de la part de du chantier naval chinois Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. (« Jiangnan ») pour le système de manutention de la cargaison et la conception des cuves d'un méthanier pour le compte de l'armateur chinois JOVO.

Il s'agit pour GTT de la première commande de méthanier à membranes de la part de Jiangnan, qui devient ainsi le second chantier naval chinois à construire un navire avec la technologie GTT.

GTT réalisera le design des cuves de ce navire, pour une capacité totale de cargaison de 79 800 m3. Ce navire intègrera le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT et sera le premier méthanier construit en Chine à être équipé d'une technologie de la famille Mark III.

La livraison du navire interviendra au quatrième trimestre 2023.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes heureux de compter Jiangnan parmi nos partenaires de constructions neuves de LNGCs et de participer au développement de la flotte maritime de JOVO. Ce méthanier de taille moyenne sera le premier navire construit par un chantier naval chinois utilisant notre technologie à membranes Mark III. Cet accord avec Jiangnan est une étape importante pour l'industrie et pour les méthaniers à membranes en Chine. »

Hu Keyi, chef du département « Technologie » de Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd, a déclaré : « Jiangnan est fier d'entrer sur le marché des méthaniers de taille moyenne avec ce projet. Grâce à notre riche expérience dans la conception de coques pour de grands transporteurs de gaz, et au soutien considérable de GTT, notamment lors de la phase précontractuelle, Jiangnan a réussi à optimiser la forme de la coque avec le système de confinement Mark III Flex de GTT. Aujourd'hui, nous sommes confiants dans notre capacité à construire un méthanier à la pointe de la technologie et très flexible, capable d'opérer entre les terminaux côtiers et les sources d'énergie du Pacifique. Par ailleurs, il s'agit d'une étape importante pour le chantier naval de Jiangnan en vue de la construction d'un grand méthanier. »

JOVO a déclaré à cette occasion : « Nous sommes aujourd'hui enchantés de poursuivre notre collaboration avec GTT, notre partenaire de longue date en Chine. Ce méthanier personnalisé « China Max » est un élément clé de notre stratégie d'approvisionnement, et ouvre la voie aux développements futurs de JOVO. Nous sommes convaincus que GTT accompagnera le chantier naval Jiangnan pour son premier méthanier de taille moyenne, en utilisant le système de manutention de la cargaison, conçu par GTT et doté de la technologie Mark III Flex de ce dernier, et que GTT nous assistera pour les opérations GNL du navire. »

