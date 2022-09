Gaztransport & Technigaz : GTT reçoit une approbation de principe de Lloyd's Register pour sa nouvelle solution digitale "POWER”

AiP = Approval in Principle - Une approbation de principe est une évaluation indépendante d'un concept dans un cadre convenu, confirmant que la conception est réalisable et qu'aucun obstacle important n'empêche la réalisation du concept.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : "Nous apprécions vivement la coopération étroite avec Lloyd's Register dans le cadre de l'approbation de "POWER". Cette innovation digitale illustre parfaitement la manière dont les solutions GTT Digital rendent le transport maritime plus intelligent grâce à une combinaison d'intelligence artificielle avancée et de l'expertise de GTT. Cette solution innovante et unique reflète deux de nos valeurs fondamentales, au service de nos clients : la sécurité et la performance. En effet, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité, POWER offre plus de flexibilité aux méthaniers lors des opérations en mer, augmentant de façon significative la capacité de réception et de livraison de gaz au client final."

Lors d'opérations en conditions offshore, il est essentiel que les opérateurs planifient correctement les opérations de transbordement de navire à navire entre les méthaniers et les unités flottantes. Conçu pour présenter les informations dans un format facile à interpréter pour les opérateurs de méthaniers, POWER est un outil automatisé d'analyse des risques, basé sur les données de cap, l'analyse du sloshing2 et une prévision météorologique à trois jours. Il permet une meilleure anticipation des risques et une augmentation significative des opérations de navire à navire des unités offshore exposées à des conditions de mer agitée. Ainsi, il a été démontré que, sur certains sites offshore, la solution POWER pouvait accroitre les fenêtres opérationnelles jusqu'à 98% du temps sur site, contre 39% actuellement.

Cette AiP confirme que POWER facilite la prise de décision et améliore la sécurité, la précision et la flexibilité des opérations offshore de GNL, en tenant compte des spécificités des navires concernés.

POWER a été conçue pour optimiser les opérations de regazéification des terminaux flottants de GNL et des unités de transbordement de GNL entre ces derniers et des méthaniers dans des zones soumises à des conditions de mer difficiles.

Paris - 27 septembre 2022. GTT a obtenu une approbation de principe (AiP1) de Lloyd's Register, société de classification maritime, pour sa nouvelle solution digitale, "POWER" (Prediction of Operational Windows to Enable Regas operations).

Panos Mitrou, Directeur Monde du segment gaz, Lloyd's Register, a déclaré : " Nous sommes fiers d'accorder une approbation de principe pour la solution digitale "POWER" de GTT. Cette conception innovante fournira aux opérateurs de méthaniers des données précieuses pour les aider à prendre les bonnes décisions dans le cadre de leurs opérations offshore, améliorer la sécurité globale en mer et aider les clients de Lloyd's Register à rester compétitifs dans l'industrie mondiale du transport maritime."

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l'utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu'une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène

travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

A propos de Lloyd's Register

Lloyd's Register est une organisation mondiale de services professionnels spécialisée dans les solutions d'ingénierie et de technologie. Nos experts conseillent et aident les clients à améliorer la sécurité et les performances de projets complexes, de chaînes d'approvisionnement et d'infrastructures critiques. Lloyd's Register a été créé il y a plus de 260 ans en tant que première société de classification maritime au monde pour améliorer la sécurité des navires. Aujourd'hui, nous sommes présents dans le monde entier et fournissons des solutions de conformité, d'assurance et de performance pour aider le monde à se déplacer de manière sûre, efficace et durable.

Notre activité maritime est l'un des principaux fournisseurs de services de classification, de conformité et de conseil aux industries maritimes et offshore, aidant les clients à concevoir, construire et exploiter leurs actifs aux niveaux les plus élevés de sécurité et de performance. Notre portefeuille de services de risque et de conseil, d'efficacité commerciale, de performance des navires et d'optimisation des voyages débloque et stimule la croissance de nos clients. Nos solutions numériques maritimes d'avant-garde comprennent Cloud Fleet Manager et i4 Insight.

Lloyd's Register est détenue à 100% par la Fondation Lloyd's Register, une organisation caritative mondiale indépendante qui soutient la recherche, l'innovation et l'éducation afin de rendre le monde plus sûr, en se concentrant sur les défis mondiaux les plus urgents en matière de sécurité, en établissant les meilleures preuves et connaissances pour mieux comprendre les facteurs complexes qui affectent la sécurité, et en établissant des partenariats pour le changement.

Ensemble, nous sommes fidèles à l'objectif qui nous anime chaque jour : travailler ensemble pour une économie océanique sûre, durable et prospère.