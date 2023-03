Gaztransport & Technigaz : Marorka signe un important contrat pour sa solution de « smart shipping » avec un acteur européen majeur du transport maritime de conteneurs

Paris - 2 mars 2023. Marorka, une société du groupe GTT, annonce avoir signé un important contrat avec un acteur européen majeur du transport maritime de conteneurs pour sa solution de Smart shipping [1] afin d'équiper 30 porte-conteneurs en 2023, avec une option pour 30 autres en 2024.

Ce contrat prévoit l'installation de systèmes automatiques de collecte de données et de logiciels intelligents de gestion et d'optimisation des performances énergétiques et environnementales des navires. Il inclut également une option pour équiper cette même flotte d'une solution de routage météo.

Darri Gunnarsson, Directeur général de Marorka, a déclaré : « Je suis très fier que notre entreprise ait été choisie pour équiper la flotte d'un client de grande envergure avec nos solutions numériques de pointe. Ce contrat nous permettra de démontrer notre expertise en matière de technologie maritime et de contribuer à la réduction des émissions polluantes en Europe. »

Depuis plusieurs années, GTT, via ses filiales Ascenz et Marorka, offre une gamme complète de solutions aux armateurs et aux affréteurs du monde entier pour accompagner l'industrie maritime dans sa transformation numérique et énergétique et ainsi aider à construire un monde plus durable.

A propos de Marorka

Fondé en 1992, Marorka est le principal fournisseur mondial de solutions de gestion de l'énergie et de la performance opérationnelle pour l'industrie maritime internationale.Ses solutions visent les économies de carburant, la conformité à la réduction des émissions et la gestion de rapports, ainsi que l'optimisation des performances. Les systèmes à bord et à terre ont été installés sur plus de 600 navires. Marorka a son siège à Reykjavik, en Islande. Plus d'information sur www.marorka.com.

