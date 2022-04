Gaztransport & Technigaz : Rémunération du Président Directeur Général

REMUNERATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil d'Administration de GTT, lors de sa réunion du 17 février 2022 a fixé, sur recommandation du comité des nominations et rémunérations, la rémunération variable annuelle du Président Directeur

Général payable au titre de 2021 ainsi que l'ensemble des éléments de rémunération 2022.

1.

Fixation de la Rémunération variable au titre de 2021 (STI)

Pour mémoire la rémunération variable cible 2021 est fixée à 333.000 euros, soit 83,25 % de la rémunération annuelle fixe pour 2020 et peut atteindre 400.000 euros en cas de surperformance.

L'attribution de cette rémunération est conditionnée à l'atteinte d'une part d'objectifs quantitatifs mesurant la performance financière et extra-financière du groupe, d'autre part d'objectifs qualitatifs.

Le conseil d'administration du 17 février 2022 a constaté que le niveau d'atteinte des critères de performance s'élevait à 117,5 % de la rémunération cible et a arrêté le montant de la rémunération variable au titre de 2021 à 391.275 euros.

En application de l'article L.22-10-34 II du Code de Commerce, le versement de cette rémunération variable annuelle est conditionné à l'approbation de la résolution relative aux éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2021, qui sera proposée au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 31 mai 2022.

2.

Fixation de la politique de rémunération pour 2022

Rémunération fixe : la rémunération reste inchangée par rapport à 2021 et s'élève donc à 400.000 euros.

Rémunération variable : la rémunération variable cible reste inchangée par rapport à 2021. Elle s'élève à 333.000 euros et peut atteindre 400.000 euros en cas de surperformance. Le versement de cette rémunération variable est conditionnée à l'atteinte de critères quantitatifs (76 %), assis sur la mesure de la performance du Groupe par l'application (i) d'un objectif d'EBITDA, (ii) d'un objectif de parts de marché du Groupe dans ses activités cœur de métier, (iii) d'un objectif de chiffre d'affaires dans les activités de services digitaux, et (iv) d'un objectif RSE lié à la part de marché sur le segment GNL carburant et de critères qualitatifs (24%), en lien avec la gestion de dossiers stratégiques, les initiatives prises en matière d'évolution du business model du Groupe et dans les domaines sociaux et environnementaux.

Rémunération long terme : la politique de rémunération 2022 prévoit la possibilité d'attribuer des actions soumises à conditions de performance mesurant la performance interne, la performance RSE et la performance boursière.

L'ensemble des modalités de la politique de de rémunération pour 2022 fera l'objet d'une description précise figurant dans le document d'enregistrement universel.

En application de l'article L 22-10-8-II du Code de Commerce, la politique de rémunération 2021 fera l'objet d'un projet de résolution soumis à l'Assemblée Générale du 31 mai prochain.

La présente information est établie et mise en ligne sur le site de la société GTT, en application des dispositions du Code de Gouvernement d'Entreprise AFEP-MEDEF.

