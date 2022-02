Gaztransport & Technigaz : Shell et GTT s'associent pour accélérer le développement et l'innovation des technologies dans le domaine de l'hydrogène liquide

Paris - 8 février 2022. Shell International Trading and Shipping Company, centre d'expertise maritime de Shell offrant des solutions spécialisées en matière de savoir-faire, d'assurance, de technologie et d'innovation, et GTT, expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés , annoncent leur coopération pour développer des technologies de pointe permettant le transport de l'hydrogène liquide (LH 2 ).

Cet accord de coopération fait partie intégrante de la stratégie de Shell visant à développer une chaîne d'approvisionnement en hydrogène s'appuyant sur des technologies de transport d'hydrogène liquéfié évolutives et sûres. C'est dans cette perspective que GTT concevra le design préliminaire d'un hydrogènier, ainsi que celui du système de confinement destiné à un hydrogènier de taille moyenne.

La demande d'hydrogène devrait augmenter dans de nombreux secteurs, en réponse au besoin croissant d'énergies à zéro émission nette dans le cadre de la transition énergétique. Le transport de larges volumes d'hydrogène sous forme liquéfiée, à -250°C, est l'un des défis technologiques à relever pour mettre en place une chaine d'approvisionnement hydrogène fiable, performante et compétitive.

Dans cette optique, GTT, fort d'une expérience de plus de 50 ans, apporte une expertise reconnue dans les systèmes de confinement à membranes et les technologies cryogéniques développées pour le transport et le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le savoir-faire technologique et la capacité d'innovation de GTT constituent des atouts majeurs pour développer une solution de confinement optimale, et utilisable à l'échelle industrielle, pour le transport maritime d'hydrogène liquéfié.

Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a commenté : « Nous sommes particulièrement fiers d'associer notre expertise et nos capacités d'innovation à celles de Shell sur ce projet très prometteur. Notre coopération permettra une nouvelle rupture technologique dans le monde du transport maritime avec le déploiement, sûr et évolutif, du transport de l'hydrogène liquide. Les équipes R&D de GTT sont déterminées à repousser les frontières technologiques et à faire de la décarbonation une réalité. » Carl Henrickson, directeur général Technologie, Innovation et Digitalisation de Shell Shipping and Maritime, a déclaré : « Shell a pour ambition de devenir un fournisseur d'énergie à zéro émission nette au plus tard en 2050. Nous considérons que l'innovation et les technologies portant sur l'hydrogène joueront un rôle majeur pour atteindre cet objectif. La capacité à transporter, de façon sûre et performante, l'hydrogène liquide constituera un catalyseur, et l'expertise clé apportée par GTT à ce projet contribuera à accélérer et à libérer cette future source d'énergie qu'est l'hydrogène. »

Shell est un groupe mondial de sociétés énergétiques et pétrochimiques opérant dans plus de 70 pays. Notre expertise couvre l'exploration, la production, le raffinage, la commercialisation et le négoce de pétrole et de gaz naturel, ainsi que la fabrication et la commercialisation de produits chimiques. Nous utilisons des technologies de pointe et adoptons une approche innovante pour contribuer à construire un avenir énergétique durable. Nous investissons également dans le domaine de l'électricité, y compris à partir de sources renouvelables telles que l'éolien et le solaire, et dans les nouveaux carburants pour le transport, tels que les biocarburants avancés et l'hydrogène. Nous servons chaque jour plus de 30 millions de clients dans près de 46 000 stations-service. Notre stratégie consiste à accélérer la transition de notre entreprise vers des émissions nettes nulles, de manière ciblée et rentable. Notre stratégie comprend également l'extension de notre leadership dans le gaz naturel liquéfié (GNL), pour permettre la décarbonation des marchés et secteurs clés.

