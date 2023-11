GB Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui développe et fournit aux entreprises du monde entier des logiciels d'identité numérique, de vérification d'adresse, de prévention de la fraude et de conformité. La société fournit des produits et des services d'intelligence des données d'identité aidant les organisations à reconnaître et à vérifier tous les éléments de l'identité d'un individu lors des interactions clés de leurs processus commerciaux. Les secteurs d'activité de la société comprennent la localisation, l'identité et la fraude. Son segment Localisation fournit des solutions de vérification d'adresse, de recherche d'adresse en temps réel, de validation, d'amélioration et de maintenance des données. Son segment Identité propose des solutions de vérification d'identité numérique entièrement configurables qui permettent d'établir des relations avec les marques, grâce à la vérification de documents et de données. Son segment Fraude protège les entreprises et la réputation des marques tout en réduisant les pertes dues à la criminalité financière, et ses solutions de bout en bout pour la fraude et la conformité offrent une protection en temps réel et une conformité réglementaire.

Secteur Logiciels