(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

GB Group PLC, en hausse de 17% à 302,24 pence, fourchette de 12 mois 202,80p-332,20p. La société de logiciels spécialisée dans la prévention de la fraude et la vérification de l'identité prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté de 61,2 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars. Ce chiffre est supérieur au consensus de 60,2 millions de livres sterling cité par la société. Cette performance est due à l'accent mis sur la simplification et la rentabilité, qui a permis de réaliser des économies de 10 millions de livres sterling par an, selon le GB Group. GB Group prévoit un chiffre d'affaires de 277,3 millions de livres sterling, en hausse de 2,7 % à taux de change constant, ce qui correspond à la partie supérieure du consensus du marché de 277,8 millions de livres sterling. Le directeur général Dev Dhiman commente : "Nous avons commencé le nouvel exercice financier avec une bonne dynamique opérationnelle, et notre confiance en [l'exercice 2025] est étayée par les solides performances du groupe au quatrième trimestre."

AIM - LOSERS

RWS Holdings PLC, baisse de 13% à 161,80 pence, fourchette de 12 mois 159,80 pence-298,80 pence. Pour le semestre clos le 31 mars, le fournisseur de services linguistiques basés sur la technologie prévoit d'afficher un chiffre d'affaires de 350 millions de livres sterling, soit une baisse de 4 % par rapport aux 366,3 millions de livres sterling de l'année précédente. Parallèlement, le chiffre d'affaires organique à taux de change constant devrait avoir baissé de 2 %, ce qui représente une amélioration par rapport à la baisse de 7 % enregistrée l'année précédente. RWS Holdings note qu'alors que certains segments du marché continuent de connaître des niveaux d'activité faibles, elle a été "encouragée" par le fait que deux divisions de services ont renoué avec la croissance. Le bénéfice avant impôt ajusté devrait toutefois s'élever à 45 millions de livres sterling, soit une baisse de 17 % par rapport aux 54 millions de livres sterling. La société déclare que cela reflète, entre autres facteurs, une "performance plus faible dans certaines parties de nos activités à plus forte marge". Pour ce qui est de l'avenir, RWS s'attend à ce que le chiffre d'affaires s'améliore au second semestre. Toutefois, la réalisation des attentes pour l'ensemble de l'année dépend des initiatives commerciales et des offres d'intelligence artificielle de l'entreprise.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

