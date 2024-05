GBank Financial Holdings Inc. est une société holding bancaire qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % GBank (la Banque). La Banque fournit des services bancaires aux clients commerciaux et aux consommateurs. Elle exploite deux succursales commerciales à service complet à Las Vegas, au Nevada, et ses principales activités de prêt sont axées sur l'engagement de clients au Nevada, en Californie, dans l'Utah et en Arizona. La banque a des activités clés dans trois divisions : SBA Lending, Gaming FinTech, et Commercial Lending. La banque exerce ses activités à l'échelle nationale par le biais de ses activités de prêt SBA et de son partenariat BankCard Services, LLC (BCS). Sa division Gaming FinTech, avec l'accord GBank/BCS, fournit des programmes de cartes prépayées Sightline Payments Play+ pour les opérateurs de jeux, mais aussi des programmes d'accès prépayés accordant à la GBank l'utilisation et l'accès au système propriétaire de gestion des informations sur les joueurs/consommateurs de BCS (PIMS/CIMS). Elle offre des services bancaires commerciaux aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux particuliers fortunés.

Secteur Banques