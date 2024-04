GBT Technologies Inc. est une société de technologie. La société se concentre sur la conception de puces et de logiciels et développe un portefeuille de propriété intellectuelle qui permet l'Internet des objets (IoT), les réseaux maillés mondiaux et les applications liées à l'intelligence artificielle (AI). Elle fournit des services de conseil en technologies de l'information et vend des produits électroniques par l'intermédiaire de plateformes de commerce électronique. L'entreprise est engagée dans le développement de technologies de mise en réseau et de suivi basées sur l'IdO et l'IA, y compris la plateforme technologique de réseau maillé sans fil et les solutions fixes, le développement d'un dispositif vital intelligent pour le corps humain, l'IdO de suivi des actifs, et les réseaux maillés sans fil. Sa plateforme GopherInsight utilise le spectre public des radiofréquences (RF) pour faciliter un réseau privé entre les dispositifs activés. Elle utilise ce réseau privé sécurisé pour améliorer la puissance de calcul, la gestion des bases de données, la mémoire interne et la sécurité des appareils équipés de micropuces GopherInsight.

Secteur Services et conseils en informatique