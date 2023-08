GCM Grosvenor Inc. est une société de solutions de gestion d'actifs alternatifs. La société fournit des solutions dans les domaines du capital-investissement, de l'infrastructure, de l'immobilier, du crédit et des stratégies d'investissement à rendement absolu. La société élabore des portefeuilles personnalisés pour les clients et offre des services de multigestion, d'investissement direct, de gestion des risques du portefeuille d'administration des fonds et d'accès à la recherche. Les portefeuilles de la société vont de très concentrés à largement diversifiés. La Société organise, investit et gère des fonds spécialisés primaires, secondaires, et des fonds à investissement direct/co-investissement et à classes d'actifs multiples à travers des stratégies de marchés privés et de rendement absolu. La société offre également des fonds spécialisés qui sont développés pour répondre à une gamme de demandes du marché en matière de stratégies et d'objectifs risque/rendement et qui couvrent l'univers de l'investissement alternatif.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds