GCM Resources plc est une société minière et énergétique basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement du projet de charbon et d'électricité de Phulbari (le projet) dans le nord-ouest du Bangladesh. Ce projet est situé dans le district de Dinajpur, au nord-ouest du Bangladesh, à environ 350 kilomètres de la capitale, Dhaka, et à 10 kilomètres de la frontière indienne. La région est située à une trentaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, elle est relativement plate et se compose d'une plaine alluviale avec des terrasses légèrement surélevées formées en temps utiles par le drainage des systèmes fluviaux sub-himalayens (les fleuves Gange/Padma et Jamuna). L'empreinte de la mine du projet Phulbari Coal and Power couvre une superficie de 5 193 hectares. Environ 80 % de cette superficie est constituée de champs ouverts cultivés. Les filiales de la société comprennent South African Coal Limited, Asia Energy Corporation Pty Limited, Asia Energy Corporation (Bangladesh) Pty Limited et Asia Energy (Bangladesh) Pvt Ltd.