GCP Asset Backed Income Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Jersey. La société se concentre principalement sur les investissements dans les prêts adossés à des actifs au Royaume-Uni. La société cherche à fournir aux actionnaires des rendements ajustés au risque par le biais de distributions régulières et croissantes et d'une modeste appréciation du capital sur le long terme. Elle investit dans un portefeuille diversifié de prêts adossés à des actifs dans les secteurs des infrastructures sociales, de l'immobilier, de l'énergie et des infrastructures, et du financement d'actifs, principalement au Royaume-Uni. Les investissements de la Société seront généralement non cotés et comprendront, sans s'y limiter, des prêts de premier rang, des prêts subordonnés, des prêts mezzanine, des prêts-relais et d'autres instruments de dette. La Société peut également effectuer des investissements limités dans des actions, des instruments dérivés liés aux actions tels que des warrants, des positions de contrôle (directes ou indirectes) et/ou directement dans des actifs physiques. Son gestionnaire d'investissement est Gravis Capital Management Limited.