(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

GCP Asset Backed Income Fund Ltd, en hausse de 4,6% à 64,82 pence, fourchette de 12 mois 51,2p-87p. L'investisseur londonien, qui soutient des prêts à taux fixe ou variable à moyen et long terme garantis par des actifs physiques ou des flux de trésorerie, reçoit environ 35 millions de livres sterling en espèces provenant du remboursement anticipé des prêts. Les prêts en question sont garantis par un portefeuille de pépinières britanniques. GCP Asset Backed Income Fund utilisera l'argent pour rembourser sa dette existante ou pour racheter ses actions en cas de décote importante par rapport à la valeur nette d'inventaire par action. GCP Asset Backed Income Fund prévoit de rembourser le solde de la facilité de crédit renouvelable d'environ 24 millions de livres sterling d'ici à la fin de l'année.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Canadian Overseas Petroleum Ltd, baisse de 28% à 1,10 pence, fourchette de 12 mois 0,80 pence-19,80 pence. La société pétrolière et gazière basée à Calgary déclare que la lettre d'intention non contraignante concernant la coentreprise Cole Creek a été résiliée et qu'elle n'envisage "aucune autre discussion à ce stade". En juillet, COPL avait annoncé la création d'une coentreprise potentielle avec "une société énergétique établie" pour développer et exploiter les réserves de pétrole de Cole Creek dans les comtés de Converse et de Natrona, dans le Wyoming. "La société fera le point avant la fin de l'année sur sa stratégie de développement des unités Cole Creek et Barron Flats Shannon", a déclaré COPL lundi.

Superdry PLC, en baisse de 4,4% à 40,15 pence, fourchette de 12 mois 33,40 pence-168,00 pence. Les actions du détaillant de vêtements reprennent la plupart des gains de la semaine dernière. L'année 2023 s'est avérée difficile pour l'entreprise, ses actions ayant chuté de 71% depuis le début de l'année.

