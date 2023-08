GCP Infrastructure Investments Ltd - fonds d'investissement basé à Jersey et spécialisé dans les infrastructures britanniques - annonce une baisse de sa valeur d'inventaire nette. La valeur nette d'inventaire par action pour le troisième trimestre au 30 juin a baissé de 2,0 % à 110,02 pence par action, contre 112,24 pence au 31 mars. L'exposition au portefeuille diversifié et partiellement protégé contre l'inflation au cours des trois mois passe de 49 à 52 investissements, l'évaluation totale restant à 1,1 milliard de livres sterling. Par ailleurs, au 30 juin, la société a racheté 5,9 millions d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé le 14 mars, en vertu duquel elle est autorisée à racheter jusqu'à 132,6 millions d'actions. Le 11 août, GCP Infrastructure Investments Ltd et GCP Asset Backed Income Fund Ltd ont annoncé leur intention de fusionner avec RM Infrastructure Income PLC.

Cours actuel de l'action : 69,00 pence, en baisse de 0,3 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 37

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.