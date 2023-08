(Alliance News) - GCP Infrastructure Investments Ltd et GCP Asset Backed Income Fund Ltd ont annoncé vendredi leur intention de fusionner avec RM Infrastructure Income PLC.

GCP Infrastructure est un fonds d'investissement basé à Jersey, spécialisé dans les infrastructures britanniques. GCP Asset Backed Income, également connu sous le nom de GABI, est un investisseur en prêts adossés à des actifs basé à Londres. RM Infrastructure est un investisseur dans les prêts aux actifs d'infrastructure.

Les sociétés ont déclaré que la fusion proposée des sociétés GCP se ferait par le biais d'un plan de reconstruction contractuel entraînant la liquidation solvable de GCP Asset Backed Income et le transfert de ses actifs à GCP Infra. Le nombre d'actions GCP Infra émises pour les actionnaires de GCP Asset Backed sera déterminé sur la base d'une formule de valeur d'actif pour une formule de valeur d'actif.

Alex Ohlsson, président de GCP Asset Backed, a déclaré : "Le conseil d'administration est heureux d'annoncer l'accord sur les conditions générales avec GCP Infra. Conscient des défis auxquels est actuellement confronté le secteur britannique du crédit et des actifs alternatifs, le conseil d'administration considère que les actionnaires de GABI seront bien servis en faisant partie d'une société plus grande, FTSE 250, qui offre un engagement de liquidité considérable, un effet de levier réduit à court et moyen terme, et un portefeuille important et diversifié d'investissements en dette d'infrastructure et d'actifs réels."

GCP Infrastructure s'attend à ce que les plans "apportent des avantages à la fois aux actionnaires actuels et aux nouveaux actionnaires de la société". Il a ajouté qu'après la réalisation, il y aura un retour accru du capital aux actionnaires avec GCP Infrastructure réduisant son effet de levier.

GCP Infrastructure a déclaré que, dans le cadre du projet de fusion avec GCP Asset, elle s'engageait à consacrer 200 millions de livres sterling au portefeuille élargi. 100 millions de livres sterling seront utilisés pour réduire l'effet de levier de GCP Infrastructure à un solde cible de 50 millions de livres sterling. 100 millions de GBP seront distribués aux actionnaires par le biais de rachats d'actions, de dividendes spéciaux ou d'autres moyens.

Le projet de regroupement doit être approuvé par les autorités de régulation et les actionnaires des deux sociétés.

Si le projet de fusion avec GCP Asset est approuvé, GCP Infra a l'intention de tirer sur les accords de crédit renouvelable de GCP Asset pour financer le remboursement intégral du solde de la facilité de crédit renouvelable, dont l'encours s'élève actuellement à 40 millions de livres sterling.

Les sociétés GCP prévoient de fusionner avant la fin de l'année 2023.

Pour GCP Infra et GCP Asset, environ 140 millions de livres sterling de remboursements de prêts devraient être reçus au cours du premier semestre 2024.

Par ailleurs, les sociétés sont en discussion avec RM Infrastructure en vue d'une fusion potentielle de GCP Infra élargie avec RM Infrastructure. Cette fusion serait réalisée par le transfert d'une part importante des actions de RMI Infrastructure à GCP Infrastructure en échange de l'émission de nouvelles actions de GCP Infrastructure.

RM Infrastructure a déclaré qu'elle examinait également une autre proposition anonyme qu'elle avait reçue le mois dernier. Elle a déclaré qu'elle évaluait les deux propositions et qu'elle informerait ses actionnaires le cas échéant.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.