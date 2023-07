GCP Infrastructure Investments Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Jersey. La société se concentre principalement sur les investissements dans la dette d'infrastructure du Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la Société est de fournir aux actionnaires des dividendes réguliers, soutenus et à long terme et de préserver la valeur du capital de ses actifs d'investissement à long terme. La Société cherche à générer une exposition à la dette des sociétés de projets d'infrastructure du Royaume-Uni, de leurs propriétaires ou de leurs créanciers et des actifs connexes et/ou similaires, qui fournissent des flux de trésorerie réguliers et prévisibles à long terme. Elle investira au moins 75 % de son actif total, directement ou indirectement, dans des investissements ayant une exposition à des projets d'infrastructure (projets de base). Il peut également investir jusqu'à un maximum absolu de 25 % de son actif total dans des projets non essentiels. Il investit dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les déchets, l'éducation et autres. Gravis Capital Management Limited agit en tant que conseiller en investissement de la société.