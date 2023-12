(Alliance News) - GCP Infrastructure Investments Ltd a déclaré mercredi que la valeur de l'actif net et le bénéfice ont diminué au cours de son dernier exercice financier, alors que la volatilité économique et politique continue de nuire aux marchés britanniques.

Le fonds d'investissement basé à Jersey, spécialisé dans les infrastructures britanniques, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au 30 septembre était de 109,79 pence, en baisse par rapport à 112,80 pence à la même période en 2022.

Les actions de GCP Infrastructure s'échangeaient 1,1% plus haut à 67,15 pence mercredi matin à Londres.

GCP Infrastructure a déclaré que son rendement total de la valeur liquidative pour l'année qui s'est terminée le 30 septembre était positif de 3,7 %, en baisse par rapport au rendement positif de 15,8 % de l'année précédente, dans un "contexte macroéconomique difficile" et un prix de l'action qui a été "sous pression".

"Le marché financier au sens large sur lequel la société opère a continué à faire face à des défis importants", a expliqué le président Andrew Didham. "Dans un contexte d'inflation accrue, de taux d'intérêt plus élevés et de prix de l'énergie élevés, la société a continué à fournir des revenus stables et prévisibles aux actionnaires en se concentrant sur les investissements en dette dans des actifs d'infrastructure essentiels au bon fonctionnement de la société moderne".

GCP Infrastructure a déclaré avoir versé un dividende de 7,0 pence au titre de l'exercice 2023, inchangé par rapport à l'année précédente. Elle a l'intention de redistribuer le même montant au titre des 12 mois se terminant le 30 septembre 2024.

Le bénéfice total et le résultat global de la société pour l'exercice s'élèvent à 30,9 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 140,3 millions de livres sterling. GCP Infrastructure a déclaré que cela était principalement dû à la réévaluation des investissements au cours de la période, bien qu'il y ait eu une combinaison de facteurs, y compris la baisse de la production et des prix de l'électricité.

L'un des faits marquants de l'année, a ajouté GCP Infrastructure, a été l'adoption d'une politique d'allocation de capital réalisant environ 15 % ou 150 millions de livres sterling de son portefeuille pour rééquilibrer les secteurs et réduire l'exposition aux actions. La société a l'intention d'utiliser ces fonds pour réduire sensiblement sa facilité de crédit renouvelable et de restituer au moins 50 millions de livres sterling à ses actionnaires avant la fin de l'année civile 2024.

"Le conseil d'administration et le conseiller en investissement se sont engagés à réaffecter le capital à la réduction de l'endettement, au rachat d'actions tant qu'elles restent une opportunité d'investissement intéressante et à la cession d'actifs pour rééquilibrer le portefeuille et générer des fonds", a commenté M. Didham.

Il a ajouté : "Le conseil d'administration pense que cette politique d'allocation du capital soulignera la position de la société en tant qu'investisseur de premier plan dans la dette d'infrastructure, avec un fort accent sur les investissements durables".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.