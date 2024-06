GDEV Inc. est une société de jeux et de divertissements basée aux Îles Vierges britanniques. La société se concentre sur la croissance et l'amélioration de son portefeuille de studios avec une gamme diversifiée de filiales, y compris Nexters, Cubic Games, Dragon Machines, et plus encore. La société possède un portefeuille de franchises, telles que Hero Wars, Island Questaway, Pixel Gun 3D, Throne Rush et d'autres. La société opère à travers deux segments : Nexters Global Ltd et MX Capital Ltd. Nexters Global Ltd et MX Capital Ltd se consacrent au développement et à l'édition de jeux. Son jeu Hero Wars consiste à vaincre des hydres avec la guilde sur un téléphone portable et à compléter des aventures en coopération avec l'aide d'animaux de compagnie sur le Web. Le jeu Throne Rush de la société est un jeu de stratégie qui permet aux joueurs de diriger leurs propres royaumes et d'atteindre la prospérité tout en détruisant les ennemis et en s'emparant de leurs richesses.

Secteur Logiciels