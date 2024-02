GDI Integrated Facility Services Inc. est un fournisseur de services intégrés d'installations commerciales. Les secteurs de la société comprennent les services commerciaux au Canada, les services commerciaux aux États-Unis et les services techniques. Les segments Business Services Canada et Business Services USA fournissent une large gamme de services de nettoyage de base, tels que le nettoyage et la finition des sols, le lavage des vitres, le polissage des meubles, le nettoyage et l'époussetage des tapis, ainsi que d'autres services aux bâtiments, notamment l'entretien des pelouses, le déneigement et d'autres services. Les installations desservies comprennent des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des bâtiments industriels et institutionnels, des établissements d'enseignement, des centres de soins de santé, des aéroports et autres au Canada et aux États-Unis. Le segment des services techniques fournit des services de contrôle des systèmes de construction, d'entretien mécanique et de services liés au chauffage, à la ventilation et à la climatisation, des services d'ingénierie énergétique électrique et d'optimisation de la performance énergétique, des services de câblage pour le transport de données et autres.