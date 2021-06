UWB Energy et Ainsworth annoncent un accord de collaboration

TORONTO, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- UWB Energy, une entreprise de solutions énergétiques pour microréseaux hybrides établie à Oakville, en Ontario, au Canada, est heureuse d’annoncer qu’Ainsworth, un fournisseur nord-américain de premier plan de services techniques multidisciplinaires de grande qualité dans le secteur des services aux immeubles, a signé un accord de collaboration qui fournit le cadre de travail à UWB Energy et à Ainsworth pour la construction, l’exploitation et l’entretien de projets de microréseaux d’UWB Energy de plus de 500 kW.



L’Integrated Energy PlatformMC (IEPMC) d’UWB Energy est une solution de microréseau hybride qui comprend une combinaison de technologies renouvelables, comme l’énergie solaire, éolienne, l’hydrogène vert et d’autres, pour fournir aux entreprises une énergie fiable, sûre et propre à un coût beaucoup plus faible. Grâce à sa vaste expertise du secteur et aux technologies les plus avancées et éprouvées, UWB Energy a créé une plateforme énergétique intégrée qui répond à la demande d’énergie actuelle et future.

« Les capacités d’exploitation et d’entretien grandement respectées d’Ainsworth conviennent parfaitement à UWB Energy alors que nous étendons nos projets et que nous veillons à collaborer avec un partenaire compétent et fiable pour nos solutions de microréseaux hybrides », déclare John MacCharles, directeur de l’exploitation d’UWB Energy. « Notre flexibilité en matière de production d’énergie convient parfaitement à de nombreuses installations qui cherchent à réduire leurs coûts d’exploitation et à améliorer leur résilience énergétique et cet accord de collaboration permet aux deux entreprises de combiner leur expertise respective pour concevoir, évaluer, construire, installer et entretenir les différentes technologies du système. »

« La force particulière d’UWB Energy dans les solutions de microréseaux hybrides de plus de 500 kW correspond parfaitement aux autres solutions liées à l’énergie de notre portefeuille », déclare Steve Horwood, vice-président du développement des affaires d’Ainsworth. « Les clients des différents marchés verticaux ont besoin d’options technologiques en matière d’énergie, de développement durable et de résilience opérationnelle qui répondent à chacun de leurs besoins propres. Comme c’est le cas avec d’autres partenaires, en assumant tous les aspects de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet, de la conception initiale jusqu’à la construction et à l’exploitation, cet accord de collaboration fournira aux clients une certitude quant au budget, au calendrier et au rendement à long terme. »

À propos d’UWB Energy

UWB Energy combine des solutions énergétiques innovantes et une vaste expertise dans le secteur de plus en plus essentiel de l’énergie durable. UWB offre une solution de rechange viable au modèle énergétique traditionnel en utilisant une combinaison de technologies brevetée pour fournir sur place une énergie abordable, fiable et sûre. UWB compte sur des décennies de connaissance du secteur et met en place des partenariats stratégiques voués à la réalisation collective d’un avenir meilleur. La conception flexible de l’Integrated Energy Platform s’adapte également aux technologies durables de pointe dès qu’elles deviennent viables. L’IEP offre l’assurance qu’UWB est toujours à l’avant-garde de l’innovation pour montrer la voie vers un monde durable.

À propos d’Ainsworth

Ainsworth est une entreprise chef de file offrant des services techniques multidisciplinaires intégrés de grande qualité, notamment en automatisation de bâtiment, en CVCA, en mécanique, en électricité, en câblage de données et en technologies d’immeuble intelligent pour les clients institutionnels, commerciaux et industriels dans chacune des provinces canadiennes et dans plusieurs États américains. En tant qu’entreprise de services multidisciplinaires intégrés, Ainsworth offre à ses clients des services et des solutions de bout en bout pour tous les besoins d’entretien et de rénovation des actifs.

Ainsworth est une filiale en propriété exclusive de GDI Services aux immeubles inc. GDI est un fournisseur de premier plan de services intégrés aux immeubles commerciaux qui offre une gamme de services aux propriétaires et gestionnaires de divers types d’immeubles au Canada et aux États-Unis, dont des immeubles de bureaux, des établissements d’enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des installations sportives et autres espaces événementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des installations de distribution, des aéroports et autres installations de transport. Outre les services fournis par Ainsworth, les capacités de services aux immeubles commerciaux de GDI comprennent des services de nettoyage et d’entretien d’immeubles commerciaux ainsi que d’autres services complémentaires comme la fabrication et la distribution de produits de nettoyage. Les actions à vote subalterne de GDI sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : GDI). D’autres informations sur GDI sont disponibles sur son site Web au www.gdi.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » qui peuvent décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions qui ne sont pas des faits historiques ou des prévisions de revenus, de produits, de rendements ou d’autres mesures financières qui peuvent comprendre des mots comme « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », « estimer », « projeter », « cible », « potentiel », « sera », « devrait », « pourrait », « probable » ou « peut » et des expressions semblables destinées à établir les énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont que des prédictions et supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent substantiellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Compte tenu de ces incertitudes, vous ne devez pas accorder une fiabilité excessive à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont formulés et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs.

Outre les facteurs décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q sous la rubrique « Facteurs de risque », les facteurs susceptibles d’entraîner des différences importantes entre les résultats réels et les résultats passés et prévus sont les suivants : les fluctuations de la demande pour nos produits et services, les développements technologiques concurrents, les questions relatives à la recherche et au développement, la disponibilité des mesures incitatives, des rabais et des avantages fiscaux relatifs à nos produits et services, les changements dans l’environnement réglementaire relatif à nos produits et services, l’intégration des activités commerciales acquises et la capacité d’obtenir du financement à des conditions favorables pour financer les activités existantes et la croissance prévue.

Coordonnées d’UWB Energy :

John MacCharles

j.maccharles@uwbenergy.com

uwbenergy.com

Coordonnées d’Ainsworth inc. :

Steve Horwood

Steve.horwood@ainsworth.com

ainsworth.com