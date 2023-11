GDS Global Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. L'entreprise est un fournisseur spécialisé dans les solutions de portes et de volets commerciaux et industriels à Singapour et dans la région de l'Asie du Sud-Est. Les principales activités de l'entreprise sont la fabrication de portes métalliques, de fenêtres et de cadres de portes, de grilles et de caillebotis, le commerce de composants de production et la vente au détail de portes métalliques sur Internet. La gamme de produits de la société comprend des systèmes de portes industrielles, des systèmes de volets coupe-feu, des systèmes de portes commerciales, des systèmes de portes de hangars et des systèmes de portes pour applications spéciales. Ces produits comprennent des systèmes de portes et de volets exclusifs et génériques fabriqués par la société ainsi que des produits de tiers provenant de ses fournisseurs. La société fournit des services d'entretien et de maintenance pour les produits fournis ou installés par elle-même ou par des tiers. La société propose également des services de réparation et d'entretien ad hoc aux clients, ainsi que la réparation, le remplacement et la révision des composants défectueux.

Secteur Fournitures de construction et installation