GE Aerospace : de gros investissements dans la maintenance

GE Aerospace a annoncé vendredi qu'il prévoyait d'investir un milliard de dollars dans ses métiers de maintenance aéronautique et de réparation de composants dans le monde.



Face à une demande croissante en provenance des compagnies aériennes, le groupe américain explique qu'il compte augmenter ses capacités en ajoutant, entre autres, des bancs d'essais pour moteurs.



L'investissement doit également lui servir à développer des technologies de pointe, notamment afin d'améliorer ses techniques d'inspection, avec l'objectif final de réduire les délais de réparation et d'immobilisation du matériel chez ses clients.



Dans un communiqué, GE Aerospace précise qu'une grande partie de l'enveloppe sera destinée à soutenir la croissance de CFM, sa co-entreprise avec Safran à l'origine des réacteurs Leap qui équipent aujourd'hui quelque 3.300 appareils et qui font l'objet d'un carnet de commandes de plus de 10.000 unités additionnelles.



En termes géographiques, un premier investissement de 250 millions de dollars se ventilera dès cette année entre les Etats-Unis (65 millions de dollars), l'Amérique du Sud (55 millions), l'Europe et le Moyen-Orient (60 millions) et l'Asie Pacifique (45 millions).



