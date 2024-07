GE Aerospace : le mandat du PDG Lawrence Culp prolongé

Le 02 juillet 2024 à 16:54 Partager

GE Aerospace a annoncé hier soir avoir renouvelé le mandat de son PDG Lawrence Culp Jr. jusqu'à la fin 2027, voire jusqu'à la fin 2028 en cas de commun accord entre les parties.



Dans un communiqué, le groupe aéronautique américain explique avoir prolongé le mandat de Culp - qui était censé arriver à échéance en août prochain - en raison du caractère 'extraordinaire' de son leadership.



Sous sa coupe, le conglomérat GE s'est récemment démantelé en trois entités: GE HealthCare (matériels de santé), GE Vernova (équipements pour l'énergie) et GE Aerospace (systèmes aérospatiaux).



Au-delà de l'opération de scission, Lawrence Culp a réussi à de réduire l'endettement du groupe de plus de 100 milliards de dollars depuis 2018, précise l'entreprise.



Depuis son arrivée à la tête du groupe, en 2018, le cours de Bourse a par ailleurs progressé de plus de 140%.



Suite à cette annonce, le titre GE Aerospace progressait de 1,6% mardi à la Bourse de New York en début de séance.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.