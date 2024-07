GE Aerospace a dévoilé vendredi un plan d'investissement de plus d'un milliard de dollars sur cinq ans afin d'agrandir ses installations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dans le monde entier et de réduire les délais d'exécution pour ses clients.

La demande de services après-vente a explosé, car la forte reprise des voyages et le manque de nouveaux avions, dû à des problèmes de production et de moteur, ont contraint les compagnies aériennes à maintenir plus longtemps en vol les jets plus anciens.

Cependant, les pénuries persistantes de main-d'œuvre, de pièces et de matières premières ont rendu plus difficile le suivi de la demande des clients.

Lorsque les dirigeants de l'industrie se réuniront la semaine prochaine à Farnborough, en Angleterre, à l'occasion du salon aéronautique le plus important de l'année 2024, les retards dans la réparation des moteurs seront l'un des principaux points à l'ordre du jour.

La capacité limitée des ateliers MRO est devenue une contrainte majeure pour l'industrie aérienne mondiale. Certains PDG de compagnies aériennes ont qualifié les retards dans la réparation des moteurs de problème plus important que les problèmes de production chez Airbus et Boeing.

GE Aerospace s'est fixé pour objectif de réduire de 30 % les délais d'exécution dans ses ateliers de réparation par rapport à l'année dernière. Dans le cadre de cet investissement, l'entreprise ajoutera des cellules d'essai de moteurs et des technologies de pointe dans ses ateliers de réparation.

L'entreprise a déjà déclaré qu'elle investirait plus de 650 millions de dollars cette année dans ses installations de fabrication et sa chaîne d'approvisionnement afin d'augmenter sa production. En mars, elle a annoncé aux investisseurs qu'elle prévoyait d'augmenter ses investissements afin de réduire les délais d'exécution dans ses ateliers de réparation. Toutefois, elle n'a pas divulgué la valeur monétaire des investissements prévus.

La majeure partie des fonds sera consacrée aux installations de maintenance et de réparation des moteurs LEAP, qui équipent les avions à fuselage étroit d'Airbus et de Boeing. La société coproduit ce type de moteur avec le français Safran, par l'intermédiaire de leur coentreprise CFM International.

"Nos clients font face à une forte demande de transport aérien", a déclaré Russell Stokes, responsable des moteurs et services commerciaux de GE Aerospace.

"Nous investissons [...] afin de répondre à leurs besoins croissants et de permettre à leurs avions de voler en toute sécurité et fiabilité", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Selon le cabinet de conseil Bain & Company, après la pandémie, les délais d'exécution dans les ateliers de réparation de moteurs ont augmenté de 35 % pour les anciens moteurs et de plus de 150 % pour les moteurs de nouvelle génération. En moyenne, il faut deux à trois mois aux compagnies aériennes pour obtenir un créneau de réparation, selon le cabinet.

GE Aerospace, qui est devenue une société indépendante cette année, détient une part dominante du marché des moteurs pour les avions à réaction à fuselage étroit et jouit d'une position solide dans les avions à fuselage large. Plus de 70 % du chiffre d'affaires de ses moteurs commerciaux provient des pièces détachées et des services.

La société a déclaré qu'elle dépenserait 250 millions de dollars cette année pour des mises à niveau. En septembre, elle ouvrira une usine près de Cincinnati, dans l'Ohio, qui sera équipée d'une technologie permettant de détecter les anomalies chimiques dans les pièces métalliques, également utilisée pour identifier les œuvres d'art forgées.