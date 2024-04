General Electric a achevé mardi sa scission en trois sociétés, marquant la fin d'un conglomérat vieux de 132 ans qui était autrefois l'entreprise américaine la plus précieuse et un symbole mondial de la puissance commerciale des États-Unis.

Les activités aérospatiales et énergétiques du géant industriel ont commencé à être cotées à la bourse de New York en tant qu'entités distinctes, plus d'un an après la scission des activités de santé de GE.

GE Aerospace a conservé le symbole GE. L'unité énergétique, GE Vernova, a fait ses débuts sous le symbole GEV.

Les actions de GE Aerospace étaient en hausse d'environ 2 % en milieu d'après-midi. Vernova a augmenté d'environ 5 %.

Cette scission marque le point culminant des efforts déployés par le PDG Larry Culp pour redresser une entreprise qui semblait presque morte en raison de mauvais investissements et de la crise financière de 2008 qui a failli entraîner la faillite de son activité la plus rentable, GE Capital.

Lorsque M. Culp, le premier outsider à diriger GE, a pris la barre en 2018, l'entreprise se débattait avec de faibles bénéfices et une montagne de dettes. Son action avait chuté de près de 80 % par rapport aux sommets atteints en 2000 et avait perdu sa place dans l'indice Dow Jones Industrial Average après plus d'un siècle de présence dans l'indice des valeurs sûres. La tourmente a incité le conseil d'administration de GE à évincer deux de ses prédécesseurs en moins de deux ans.

La tâche de M. Culp pour sauver le conglomérat en difficulté s'est compliquée lorsque sa lucrative activité de moteurs à réaction a été victime de la pandémie de coronavirus, alors que le transport aérien mondial se tarissait. Toutefois, l'accent mis sur le remboursement de la dette par la vente d'actifs et l'amélioration des flux de trésorerie par la rationalisation des opérations et la réduction des frais généraux a permis d'amorcer un redressement.

GE a réduit sa dette de plus de 100 milliards de dollars et quadruplé son flux de trésorerie disponible depuis 2018. Sa capitalisation boursière a augmenté d'environ 100 milliards de dollars pour atteindre 192 milliards de dollars.

"Avec le lancement réussi de trois sociétés publiques indépendantes - aujourd'hui marque une étape finale historique dans la transformation pluriannuelle de GE", a déclaré M. Culp mardi.

M. Culp, en tant que PDG de GE Aerospace, a sonné la cloche d'ouverture de la bourse de New York mardi, aux côtés de Scott Strazik, PDG de Vernova.

GE a été créée en 1892 après que le célèbre inventeur Thomas Alva Edison a fusionné Edison General Electric Co avec un rival. Au cours des années qui ont suivi, elle a touché tous les aspects de la vie, de la fourniture d'électricité à la vente d'appareils électroménagers, en passant par le financement d'hypothèques.

Après la scission, il ne lui restera plus que son activité aérospatiale, qui fabrique des moteurs pour les avions Boeing et Airbus et génère plus de 70 % de son chiffre d'affaires grâce aux services.

Les analystes estiment la valeur de marché de GE Aerospace à plus de 100 milliards de dollars après la scission. GE Aerospace bénéficie d'une forte demande de services après-vente, car les retards de livraison des avions de Boeing et d'Airbus obligent les compagnies aériennes à voler plus longtemps sur des appareils plus anciens.

Le mois dernier, elle a prévu un bénéfice d'exploitation d'environ 10 milliards de dollars en 2028.

"Nous nous attendons à ce que le volant d'inertie de l'activité moteur de GE Aerospace génère des décennies de croissance rentable", a écrit Nicolas Owens, analyste chez Morningstar, dans une note. (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago et Abhijith Ganapavaram à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur et Richard Chang)