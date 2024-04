General Electric a achevé mardi sa scission en trois sociétés, marquant la fin d'une ère pour le pionnier des conglomérats industriels qui était autrefois un symbole de la puissance commerciale américaine.

Les activités aérospatiales et énergétiques du géant industriel commenceront à être cotées à la Bourse de New York en tant qu'entités distinctes mardi, plus d'un an après que ses activités dans le domaine de la santé ont commencé à être cotées sur le Nasdaq.

Cette scission est l'aboutissement des efforts déployés par le PDG Larry Culp pour redonner vie à une entreprise en proie à des difficultés, notamment la crise financière de 2008 qui a failli entraîner la faillite de son activité la plus rentable, GE Capital.

Fin 2021, M. Culp a annoncé la scission qui avait échappé à une génération d'initiés après que l'entreprise eut connu une croissance considérable en se lançant dans diverses activités sous la houlette de ses prédécesseurs.

L'importance de GE était telle que sa branche financière a été jugée "trop importante pour faire faillite" par le gouvernement américain.

Mais alors qu'elle allait de crise en crise, GE, membre originel de l'indice Dow Jones Industrial Average, a perdu sa place dans l'indice en juin 2018 et M. Culp, qui a pris la direction de l'entreprise au bout de quelques mois, a réduit son dividende à un penny afin de conserver ses liquidités.

Il a commencé à discuter de manière informelle de l'idée d'une rupture avec des conseillers en 2021, avait rapporté Reuters.

Culp, qui est désormais le PDG de GE Aerospace, sonnera la cloche d'ouverture du NYSE mardi, aux côtés de Scott Strazik, PDG de l'entreprise d'énergie Vernova.

Certains analystes industriels de Wall Street ont cédé la couverture de GE à leurs homologues des secteurs de l'aérospatiale et de l'énergie et se sont souvenus de la couverture d'une entreprise qui a émergé après que le célèbre inventeur Thomas Alva Edison a fusionné Edison General Electric Co avec un rival pour former GE à la fin des années 1800.

Les analystes estiment désormais la valeur de marché de GE Aerospace, qui a été une vache à lait pour la société basée à Boston, à plus de 100 milliards de dollars après la scission.

"Avec le lancement réussi de trois entreprises publiques indépendantes, ce jour marque une étape finale historique dans la transformation pluriannuelle de GE", a déclaré M. Culp mardi.

Le mois dernier, GE Aerospace, qui fabrique des moteurs pour les avions Boeing et Airbus, a prévu un bénéfice d'exploitation d'environ 10 milliards de dollars en 2028 grâce à une forte demande pour ses produits et services, et a déclaré qu'elle visait un dividende initial de 30 % du bénéfice net.

L'entreprise sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole GE. GE Vernova sera cotée sous le symbole GEV. (Reportage d'Abhijith Ganapavaram à Bengaluru ; Rédaction d'Arun Koyyur)