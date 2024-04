NEW YORK (awp/afp) - Le mastodonte américain General Electric (GE), créé en 1892, finalise mardi sa séparation en trois sociétés distinctes, totalement indépendantes et cotées à la Bourse de New York pour "réaliser le potentiel de chacune".

Voici une description des trois sociétés, dont la création a été annoncée en novembre 2021 et qui conservent à ce stade l'identité GE dans leur nom.

° GE Healthcare: c'est la première à être sortie du giron de GE, le 3 janvier 2023.

Elle regroupe toutes les activités de santé (imagerie, diagnostic) et fournit, chaque année, des services à plus d'un milliard de patients et plus de 2 milliards de procédures médicales. Présente dans le monde entier, elle cumule plus de 11'000 brevets.

Cotée sur le Nasdaq (étiquette GEHC), elle a dégagé en 2023 un chiffre d'affaires de 19,55 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,57 milliard. Elle emploie 51'000 personnes.

Son siège est à Chicago, dans l'Illinois. Son directeur général est Peter Arduini.

Au moment de la séparation, GE avait conservé une participation de 19,9%. Elle est actuellement d'environ 6,7%.

° GE Vernova: cotée sur le New York Stock Exchange (NYSE, étiquette: GEV), officiellement depuis mardi.

Son nom est un mot-valise entre "Verde", en hommage à "l'écosystème verdoyant de la Terre", et le latin "Novus", pour "marquer le nouvelle ère à faible carbone". Elle a installé son siège social à Cambridge (Massachusetts).

Elle affirme participer à la production d'environ 30% de l'électricité dans le monde.

Dirigée par Scott Strazik, elle emploie plus de 80'000 personnes dans une centaine de pays et rassemble les activités énergétiques de GE, dans trois branches:

° Electricité: hydraulique, nucléaire, pétrole, vapeur. Chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars, carnet de commande de 73 milliards.

° Eolien: sur terre et en mer (54.000 turbines). Chiffre d'affaires 9,8 milliards de dollars, carnet de commande de 27 milliards.

° Electrification: réseaux, énergie solaire et solutions de stockage, logiciels. Chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars, carnet de commande de 16 milliards.

° GE Aerospace: nouveau nom de GE à l'issue de la scission, elle rassemble les activités aéronautiques (propulsion, services et systèmes) qui ont généré un chiffre d'affaires de 32 milliards de dollars en 2023, dont 29,9 milliards dans l'aviation commerciale et 9 milliards dans la défense.

Plus de 70'000 de ses moteurs équipent des avions commerciaux (44'000 moteurs, soit 75% des vols dans le monde) et militaires. Elle emploie 52'000 personnes.

Elle est cotée sur le New York Stock Exchange (NYSE), sous l'étiquette "GE" de son ancêtre. Son patron est Larry Culp --actuel patron de General Electric-- et qui est aussi président de GE Vernova.

Le siège social est à Cincinnati, dans l'Ohio.

