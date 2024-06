GE HealthCare Technologies Inc. est une entreprise de technologie médicale, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques. Elle développe, fabrique et commercialise un portefeuille de produits, de services et de solutions numériques complémentaires utilisés pour le diagnostic, le traitement et le suivi des patients. Ses segments comprennent l'imagerie, l'échographie, les solutions de soins aux patients (PCS) et les diagnostics pharmaceutiques (PDx). Le secteur de l'imagerie offre un portefeuille complet d'appareils de balayage, d'applications cliniques, de services et de solutions numériques. Son segment Ultrasound comprend des dispositifs et des solutions médicales d'échographie avec un portefeuille de soins continus, y compris le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi de certaines maladies. Son segment PCS comprend la surveillance des patients, l'anesthésie et les soins respiratoires, la cardiologie diagnostique, les soins maternels et infantiles, ainsi que les consommables et les services. Son segment PDx comprend deux lignes d'activité : les produits de contraste et l'imagerie moléculaire.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés