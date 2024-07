Issu de la scission de l'activité de conception et de fabrication des équipements de production d'énergie du groupe GE Aerospace, GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités : - fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur ; - production de l'énergie éolienne : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore ; - développement de systèmes d'électrification : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité.