Une agence fédérale a ordonné à un parc éolien situé au large des côtes du Massachusetts d'arrêter la production d'électricité et la construction jusqu'à ce qu'une enquête détermine si la défaillance d'une pale affecte d'autres turbines, a-t-on appris mercredi.

Le projet éolien offshore de Vineyard Wind a été fermé par les autorités fédérales après la rupture d'une pale d'éolienne samedi, qui a entraîné la chute de morceaux de fibre de verre dans l'eau.

L'ordre de suspension émis mercredi par le Bureau américain de la sécurité et de l'environnement (U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement) empêche Vineyard Wind, qui appartient au groupe danois Copenhagen Infrastructure Partners et à Avangrid, d'installer d'autres éoliennes. L'installation, le premier grand parc éolien en mer des États-Unis, est encore en construction et seulement un tiers des turbines prévues sont dans l'eau.

"Ces opérations resteront interrompues jusqu'à ce que la suspension soit levée", a déclaré un porte-parole du BSEE dans un communiqué.

La turbine est fabriquée par GE Vernona.

Vineyard Wind a déclaré avoir retiré environ 17 mètres cubes, soit plus de six camions, de débris de l'éolienne endommagée.

Les plages ont été rouvertes sur la rive sud de l'île de Nantucket mercredi, un jour après avoir été fermées à cause des débris qui s'étaient échoués sur le rivage, a indiqué la ville dans un communiqué publié sur son site web. (Reportage de Nichola Groom ; Rédaction de Franklin Paul et Leslie Adler)