GE Vernova LLC opère dans le secteur de l'énergie électrique, avec des produits et des services qui génèrent, transfèrent, orchestrent, convertissent et stockent l'électricité. Elle conçoit, fabrique, fournit et entretient des technologies visant à créer un système électrique durable, permettant l'électrification et la décarbonisation. Son secteur Énergie comprend la conception, la fabrication et l'entretien des technologies gazières, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur, qui fournissent une base essentielle d'énergie répartissable, flexible, stable et fiable. Le secteur éolien comprend les technologies de production d'énergie éolienne, notamment les turbines et les pales d'éoliennes terrestres et marines. Son segment Électrification comprend les solutions de réseau, de conversion d'énergie, d'énergie solaire et de stockage, ainsi que les technologies numériques nécessaires à la transmission, à la distribution, à la conversion, au stockage et à l'orchestration de l'électricité depuis le point de production jusqu'au point de consommation. Elle vend ses produits directement aux clients ou, parfois, par l'intermédiaire de sociétés d'ingénierie ou d'autres entreprises, ou en collaboration avec elles.