GEA (Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes) est le leader français de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes électroniques et informatiques de perception et de contrôle de péages autoroutiers. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - systèmes de péage pour autoroutes et pour parkings (87,3%) : bornes d'entrée automatiques, voies de sortie manuelles et automatiques, systèmes informatiques de gare et centraux, et systèmes de péages dynamiques (télépéage, systèmes de paiement par cartes à puce sans contact), bornes d'entrée et de sortie, lecteurs piétons, caisses automatiques et manuelles de paiement, serveurs de parc, systèmes informatiques centraux, etc. ; - services de maintenance (12,5%) ; - autres (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,3%), Union européenne (23,5%), Europe (0,7%), Afrique (31,8%), Amérique (1,9%) et Asie (0,8%).

Secteur Matériel informatique