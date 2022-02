Gea (grenobloise D'electronique Et D'automatismes) : Assemblée Générale des actionnaires

Une Assemblée Générale mixte des actionnaires de la société GEA se tiendra le 31 mars 2022 à 11h30, dans les locaux de la société, 12 chemin de Malacher, 38243 Meylan.

Leader français des systèmes informatiques et électroniques de péage, GEA a réalisé au cours de l'exercice 2020/2021 une production de 35,51 M€ et un résultat net de 1,21 M€. Le carnet de commandes fermes, exporté à 70 %, s'élevait au 30/09/2021 à 33,4 M€ contre 48,8 M€ un an auparavant. Ce carnet, en cours de reconstitution, a été complété depuis la clôture par la signature de plusieurs commandes pour un montant global de près de 10 M€, dont 60 % à l'exportation.

Code ISIN : FR 00000 53035

