Barclays abaisse la note de Gea Group à 'sous-pondérer' et l'objectif à 38 euros

LONDRES (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires britannique Barclays a dégradé Gea de "Equal Weight" à "Underweight" et abaissé son objectif de cours de 41 à 38 euros. Selon l'analyste Lars Brorson, l'histoire des marges du constructeur d'équipements, qui a été l'une des principales raisons de la réévaluation du titre depuis 2019, est fortement menacée. Les années 2023 et 2024 devraient être difficiles, car le pouvoir de fixation des prix diminue et Gea est en même temps confronté à une augmentation des coûts des pièces et des salaires, notamment en Europe et sur son marché domestique, l'Allemagne, écrit-il dans une étude publiée vendredi./ck/mis

