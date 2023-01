Barclays abaisse la note de Gea à 'Equal Weight' et relève l'objectif à 41 euros

LONDRES (dpa-AFX) - La banque d'affaires britannique Barclays a dégradé Gea de "surpondérer" à "pondération égale", mais a relevé son objectif de cours de 39 à 41 euros. L'industrie européenne des biens d'équipement a bien terminé l'année 2022 et devrait amorcer un "atterrissage en douceur" cette année, écrit l'analyste Lars Brorson dans une étude sectorielle publiée jeudi. Cependant, les prévisions de bénéfices 2023 du marché pour le secteur sont plus proches des plus hauts que des plus bas, ce qui laisse peu de place à une hausse des estimations du consensus. Il a justifié la réduction de son opinion d'investissement sur Gea par le fait que le rapport risque/opportunité est désormais équilibré./edh/ck

