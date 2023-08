GEA Group est un groupe technologique et industriel organisé autour de 2 pôles d'activités : - ingénierie des processus de production (68% du CA) : développement de technologies et d'équipements utilisés dans la fabrication de produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et pétrochimiques et dans la production d'énergie ; - production de systèmes personnalisés de réfrigération, de chauffage, de ventilation et de traitement de l'air (32%) : systèmes adaptés aux besoins des industries alimentaire, chimique et pharmaceutique. En outre, le groupe conçoit et fabrique des équipements de production (échangeurs de chaleur, systèmes de refroidissement, valves et pompes utilisées notamment dans la traite et l'alimentation des vaches, décanteurs, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (43,4%), Amériques (25,1%) et Asie-Pacifique (22,4%).

Secteur Machines et équipements industriels