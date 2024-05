GEA Group AG est une société holding du groupe GEA basée en Allemagne qui opère en tant que fournisseur de systèmes et de composants pour les industries alimentaires, de boissons et pharmaceutiques dans le monde entier. L'activité de la société est divisée en cinq secteurs d'exploitation : Separation & Flow, Liquid & Powder, Food & Healthcare, Farm Technologies et Refrigeration Systems. Separation & Flow englobe les composants et machines d'ingénierie des procédés de GEA, notamment les séparateurs, les décanteurs, les homogénéisateurs, les vannes et les pompes. Liquid & Powder fournit des solutions de procédés pour les industries laitières, des boissons, alimentaires, chimiques et autres. En outre, Food & Healthcare propose des solutions pour la transformation des aliments, couvrant la préparation, la marinade et le traitement ultérieur. Farm Technologies propose, entre autres, des systèmes de traite et d'alimentation automatiques, ainsi que des solutions de traite conventionnelle et des outils de gestion numérique du troupeau. Enfin, Refrigeration Technologies propose des solutions de réfrigération industrielle, de chauffage et d'énergie durable.

Secteur Machines et équipements industriels