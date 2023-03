Gea dépasse son objectif de bénéfice et augmente son dividende - l'action progresse

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le constructeur d'équipements Gea a dépassé son objectif de bénéfice en 2022 grâce à de bonnes affaires dans presque tous les secteurs. Après ajustement des coûts liés à la restructuration du groupe, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté) a augmenté de 14% à 712 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mardi à Düsseldorf. Pour la nouvelle année, le président du directoire Stefan Klebert vise un résultat compris entre 730 et 790 millions d'euros. Les nouvelles ont été bien accueillies en bourse.

L'action Gea a gagné par moments plus de deux pour cent dans la matinée dans un environnement modéré pour atteindre son plus haut niveau depuis un peu plus d'un an. Le titre n'est pas parvenu à maintenir ce niveau, mais avec une hausse d'environ 1 %, il se situait toujours dans le peloton de tête du MDax. Avec la hausse du cours après les chiffres et les perspectives, l'action a consolidé ses récents gains - depuis le plus bas intermédiaire de fin septembre 2022, la valeur boursière a augmenté d'environ 36 pour cent pour atteindre 7,3 milliards d'euros.

Les traders ont salué les chiffres. Ainsi, Gea a non seulement dépassé ses propres prévisions de bénéfices, mais aussi les attentes moyennes des analystes. L'objectif du directoire pour la nouvelle année est également étonnamment élevé : Les experts du secteur ne prévoyaient en moyenne qu'un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 742 millions d'euros. L'expert du secteur Akash Gupta de la banque américaine JPMorgan a parlé d'une bonne fin d'année. Les objectifs de la direction pour 2023 pourraient en outre pousser les attentes du marché en matière de bénéfice d'exploitation un peu plus haut.

Le président de Gea, M. Klebert, a estimé que les résultats étaient particulièrement remarquables compte tenu de l'environnement difficile. "La gestion de plusieurs crises liées entre elles nous a demandé beaucoup d'efforts l'an dernier". L'entreprise a ainsi dû faire face à des problèmes d'approvisionnement en certains composants, comme c'est le cas depuis longtemps pour de nombreuses entreprises.

Malgré cela, le groupe a augmenté son chiffre d'affaires de près de 10 %, à près de 5,2 milliards d'euros. Après correction des effets de change et des modifications de la structure de l'entreprise, l'augmentation est d'environ 9 %. La direction avait récemment prévu une hausse de plus de 7 %.

Les entrées de commandes ont augmenté d'environ 9 % pour atteindre 5,7 milliards d'euros. Selon les données, ce sont surtout les affaires avec l'industrie laitière et chimique qui ont fortement augmenté. Fin décembre, le carnet de commandes s'élevait à 3,2 milliards d'euros, soit près de 15% de plus qu'un an auparavant.

Au final, Gea a gagné plus de 401 millions d'euros, soit près d'un tiers de plus que l'année précédente. Le dividende devrait passer de 90 à 95 centimes par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à un peu plus.

Pour 2023, le conseil d'administration s'attend à nouveau à une augmentation du chiffre d'affaires et à une hausse des bénéfices dans les activités quotidiennes, notamment grâce à l'évolution favorable des commandes. Corrigé des effets de change et de l'achat et de la vente de parties du groupe, le chiffre d'affaires devrait augmenter de plus de cinq pour cent. En ce qui concerne le bénéfice d'exploitation ajusté, la direction se réserve une plus grande marge : Selon que Gea atteint le bas ou le haut de la fourchette des prévisions, cela correspond à une augmentation de 2,5 à 11 pour cent.

Le rendement des capitaux engagés (ROCE) devrait être d'au moins 29% à taux de change constants. L'an dernier, il était passé de 27,8 à 31,8 pour cent en termes absolus. Corrigé des fluctuations des taux de change, il a atteint 30,9 %, soit un niveau encore plus élevé que celui annoncé par le conseil d'administration à l'automne /stw/zb/mis.