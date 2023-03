Le constructeur d'équipements Gea dépasse son objectif de bénéfice - le dividende augmente

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le constructeur d'équipements Gea a dépassé son objectif de bénéfice en 2022 grâce à de bonnes affaires dans presque tous les secteurs. Corrigé des coûts liés à la restructuration du groupe, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté) a augmenté de 14% à 712 millions d'euros, a annoncé mardi à Düsseldorf l'entreprise cotée sur le MDax. Gea a ainsi dépassé ses prévisions, déjà revues à la hausse, d'environ 690 millions d'euros, ainsi que les attentes moyennes des experts du secteur. Pour la nouvelle année, le président du directoire Stefan Klebert vise un résultat d'exploitation compris entre 730 et 790 millions d'euros. C'est en moyenne également plus que ce que les analystes attendent en moyenne.

En 2022, Gea a augmenté son chiffre d'affaires de près de 10 % pour atteindre près de 5,2 milliards d'euros. Les entrées de commandes ont augmenté d'environ 9% pour atteindre 5,7 milliards d'euros. Au final, le bénéfice s'élève à 401 millions d'euros, soit près d'un tiers de plus que l'année précédente. Le dividende devrait passer de 90 à 95 centimes d'euro par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à un peu plus./stw/zb