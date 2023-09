Gear Energy Ltd. est une société d'exploration et de production axée sur le pétrole. La société est engagée dans l'acquisition, le développement et la détention de participations dans des propriétés et des actifs pétroliers et de gaz naturel. Les activités de la société axées sur le pétrole sont situées dans trois zones principales : le pétrole lourd de Lloydminster, le pétrole léger/moyen du centre de l'Alberta et le pétrole léger du sud-est de la Saskatchewan. Les propriétés de l'actif de pétrole lourd de Lloydminster comprennent Wildmere, Lindbergh, Maidstone et Paradise Hill. Les propriétés de l'actif de pétrole léger/moyen du centre de l'Alberta comprennent Wilson Creek, Ferrier, Killam, Drayton Valley et Chigwell. La propriété dans l'actif de pétrole léger du sud-est de la Saskatchewan est Tableland.