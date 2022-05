Geberit a bien entamé l'année, malgré l'inflation

Zurich (awp) - L'équipementier des salles de bains Geberit a démarré l'année avec des ventes meilleures qu'attendu. Face à l'inflation, le groupe saint-gallois a pu augmenter ses prix et entend récidiver en milieu d'année.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires consolidé a crû de 7,8% à 980 millions de francs suisses, a indiqué Geberit mercredi. Ajusté des effets de change, la progression atteint 13,0%.

"Les difficultés rencontrées dans les chaînes d'approvisionnement ont été surmontées", a assuré l'entreprise, qui ajoute avoir connu une "forte croissance des ventes" au premier trimestre, mais aussi "des effets de change négatifs".

Les augmentations "massives" des coûts des matières premières (+24% corrigé des effets de change par rapport à la même période en 2021), de l'énergie (+94%) et du transport ont été partiellement compensées par des relèvements des prix de vente. Ceux-ci ont contribué pour environ la moitié de la croissance des recettes.

"La guerre en Ukraine n'a pas eu d'impact matériel sur l'évolution des ventes au premier trimestre", a ajouté le groupe de Rapperswil-Jona. Par ailleurs, la production a repris dans l'usine de céramique de Slavuta, à 300 kilomètres de Kiev, mais à un faible niveau.

Sur les trois premiers mois de l'année, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est inscrit à 303 millions, en recul de 3,7%, pour une marge afférente à 30,9% contre 34,6% un an plus tôt. Le bénéfice net s'est rétracté de 5,3% à 220 millions. Ces indicateurs dépassent le consensus AWP.

Demande solide dans la construction

La direction s'attend à une hausse de 10% des prix des matériaux au second trimestre par rapport au précédent. En réaction au renchérissement, le groupe compte relever ses prix de 7,5% en moyenne début juillet, a indiqué son directeur général Christian Buhl.

Si les prévisions n'ont pas "significativement" évolué depuis la présentation des résultats 2021 en mars, le fabricant de toilettes, baignoires et robinetterie s'abstient sur ce terrain alors que les risques géopolitiques se sont accrus et que l'évolution de la pandémie de Covid-19 reste incertaine.

"La demande dans l'industrie de la construction reste forte", tant dans le secteur résidentiel que commercial, ainsi que dans le neuf et la rénovation, a-t-il assuré. En avril, les recettes sont en hausse d'environ 5% par rapport à il y a un an.

Geberit prévoit aussi un nouveau programme de rachat d'actions jusqu'à 650 millions de francs suisses, qui devrait débuter au troisième trimestre sur une période de maximum deux ans.

Selon les analystes de Stifel, Geberit a largement dépassé les attentes du marché, grâce notamment à des volumes plus importants et des hausses de prix plus nettes qu'anticipé. Les relèvements de prix n'ont toutefois pas permis de maintenir la marge Ebitda à son niveau d'il y a un an.

Pour Vontobel, l'entreprise connaîtra probablement, au cours de l'exercice annuel, un ralentissement potentiel de la demande sous-jacente. L'analyste Bernd Pomrehn estime par ailleurs que le nouveau rachat d'actions va soutenir le cours du titre et recommande à "hold".

Le titre Geberit a clôturé la séance en baisse de 2,3% à 528,60 francs suisses, après avoir passé la totalité de la journée dans le rouge. L'indice vedette SMI a pour sa part fini en retrait de 1,01%.

ck/lk/ol/jh/al